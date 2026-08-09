Cercado de Lima: capturan sujeto acusado de extorsionar a ambulantes del jirón Junín

Tras paciente seguimiento, la Policía Nacional detuvo a un sujeto que integraría una banda que extorsiona a los ambulantes ubicados en el cruce de los jirones Paruro y Junín, en el Cercado de Lima.

Se trata de Carlos Carpio, alias de ‘Javicho’, quien fue intervenido en el jirón Conchucos. Al momento de su intervención, el sujeto opuso tenaz resistencia; los agentes tuvieron que actuar con energía.

AMENAZAS DE MUERTE

Según las investigaciones, Carpio Chávez extorsionaba a ambulantes y les obligaba, bajo amenazas de muerte, a pagar hasta S/ 15 diarios. El intervenido registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

Le incautaron una cacerina calibre 930, 1 700 soles, 930 dólares y 50 euros. Fue trasladado a la comisaría del Cercado de Lima para las investigaciones correspondientes; en todo momento dijo ser inocente.