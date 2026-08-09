Cancillería informa que cuatro compatriotas en situación de vulnerabilidad fueron repatriados desde Rusia

La Cancillería informó que repatriaron a cuatro peruanos en situación de vulnerabilidad desde Rusia, tras haber sido reclutados, con engaños, para prestar servicios en la guerra de ese país contra Ucrania.

La Embajada del Perú en la Federación Rusa precisó que, a la fecha, ha logrado evacuar a 31 compatriotas, de los cuales 28 retornaron al país y 3 permanecen en Europa por decisión propia.

OFERTAS LABORALES

Por otro lado, de manera oficial se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado para participar en la guerra, registrándose 11 muertos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano.

Por ello, la Cancillería pidió "no dejarse engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata" y exhortaron a denunciar a los reclutadores ante la Fiscalía y la Policía Nacional.