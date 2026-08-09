Senamhi advierte que Lima podría llegar a 30 °C en pleno invierno

El Senamhi advirtió que Lima podría registrar temperaturas de hasta 30 °C en pleno invierno durante los próximos días, en medio de los efectos asociados al fenómeno El Niño, que ya empezó a sentirse en el país.

Los pronósticos también generan preocupación en algunas regiones de la selva, donde se prevé una posible sequía severa en la Amazonía. Según los especialistas, en los siguientes meses podrían registrarse deficiencias de lluvias en la zona sur y oriental del país.

Desde el Senamhi precisaron que esta situación no significa que dejará de llover por completo, sino que las precipitaciones estarían por debajo de los niveles habituales para esta época del año. Ante ello, ya se han emitido informes y escenarios de riesgo para las instituciones encargadas de la gestión de emergencias.

ADVIERTEN IMPACTO EN AGRICULTURA Y PESCA

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) se anunció asistencia técnica, acceso al crédito y la reactivación de obras de infraestructura hídrica que se encontraban paralizadas, con el objetivo de reducir el impacto en las zonas más vulnerables.

El fenómeno también podría afectar a grandes proyectos de irrigación, agroexportación, agricultura familiar y actividades pesqueras, debido a la disminución de lluvias y los cambios en las condiciones del mar.

Además, se indicó que la agencia científica estadounidense NOAA elevó al 97 % la probabilidad de que el fenómeno El Niño se extienda hasta el 2027, con un posible evento de categoría muy fuerte durante los últimos meses del año.