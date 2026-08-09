Familias llegan a playa Agua Dulce ante inusual calor en pleno invierno limeño

Las altas temperaturas registradas en Lima durante pleno invierno motivaron que varias familias acudieran este domingo a la playa Agua Dulce, en Chorrillos, para disfrutar de una jornada poco habitual para esta época del año.

Especialistas del Senamhi informaron que la temperatura en la capital podría llegar hasta los 27 °C, cerca de 9 grados por encima de lo normal para la temporada. Esta situación generó que niños, adolescentes, adultos mayores y familias de distintos distritos llegaran hasta el litoral limeño.

Desde Agua Dulce, se observó una gran presencia de bañistas e incluso personas ingresando al mar. Algunos visitantes señalaron que la temperatura del agua se sentía fresca, pero soportable, similar a una jornada de verano.

TEMPERATURAS SEGUIRÁN ELEVADAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

De acuerdo con los especialistas, las altas temperaturas continuarían en Lima durante los siguientes días. El panorama resulta inusual para el invierno, periodo en el que normalmente predominan el frío, la humedad y el cielo cubierto.

El incremento también se sentirá con mayor intensidad en el norte del país, donde regiones como Tumbes y Piura podrían alcanzar temperaturas de hasta 36 °C, según los pronósticos mencionados.

Este escenario se registra en medio de las advertencias por los efectos del fenómeno El Niño, que podría generar cambios en las temperaturas, déficit de lluvias y posibles impactos en distintas zonas del país.