La Victoria: PNP interviene motos eléctricas que trasladan pasajeros en avenida Aviación

La Policía Nacional realizó un operativo de tránsito en la cuadra 3 de la avenida Aviación, en La Victoria donde se intervino a motos eléctricas que estarían siendo utilizadas como nuevos colectivos informales.

Según la PNP, estos vehículos trasladarían pasajeros por distintos tramos de la avenida, con tarifas desde S/ 2, principalmente entre las primeras cuadras de Aviación. La situación genera preocupación debido a que muchas de estas unidades no cuentan con SOAT, placa ni conductores con licencia.

Durante la intervención también se retiró a comerciantes informales que ocupaban parte de la vía y dificultaban el tránsito en la zona. La presencia de ambulantes y motos eléctricas se ha vuelto recurrente en este punto de la capital.

MOTOS ELÉCTRICAS BUSCAN PASAJEROS EN PLENA VÍA

En imágenes se observó cómo algunos conductores de motos eléctricas circulaban por la zona y se acercaban a los paraderos para captar pasajeros. Sin embargo, al no llevar ocupantes al momento de la intervención, muchos aseguran que solo están “paseando”, lo que dificulta la acción policial.

La Policía continua con el operativo para ordenar el tránsito y reducir el riesgo que representan estas unidades, que en algunos casos circularían a alta velocidad trasladando personas sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad.