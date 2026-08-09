Familiares exigen sanción contra psicóloga Pamela Almenara por agresión a menor con autismo

La madre del menor de 11 años con trastorno del espectro autista y epilepsia, agredido por Pamela Almenara Loayza, bachiller en Psicología, encabezó una movilización en el Campo de Marte para exigir justicia y sanciones ejemplares.

Durante la protesta, la mujer rechazó los argumentos de la denunciada, quien habría señalado que trató de esa manera al niño porque era agresivo. “Es inaceptable. Es un menor de edad, es un niño de 11 años contra una mujer de 30 años. No se puede agredir a un menor, menos en una situación vulnerable”, expresó.

Representantes de colectivos vinculados a familias con hijos autistas también participaron en la manifestación y pidieron que se reglamente la Ley 32382, aprobada el año pasado. Según indicaron, el proceso viene demorando pese a la urgencia de fortalecer la protección y atención a personas con autismo.

PIDEN PRONUNCIAMIENTO DE UNIVERSIDAD Y COLEGIO DE PSICÓLOGOS

Los familiares y manifestantes solicitaron que la universidad de donde egresó la denunciada se pronuncie sobre el caso. También pidieron que el Colegio de Psicólogos evalúe la situación, debido a la gravedad de los hechos y a la preocupación de que pueda seguir trabajando con menores.

La madre del niño sostuvo que su hijo se encuentra en casa y que viene recibiendo apoyo del Ministerio de la Mujer y del Colegio de Psicólogos. Sin embargo, advirtió que no se puede permitir que una persona denunciada por agresión continúe atendiendo a niños en situación vulnerable.

Según relató, Pamela Almenara empezó a trabajar con su hijo a fines de abril y acudía a su vivienda y al colegio del menor algunos días de la semana. La madre indicó que comenzó a notar cambios en el comportamiento del niño, como mayor agresividad, convulsiones y ausencias, hasta que decidió revisar las cámaras de seguridad.

“Gracias a Dios tiene una madre que lo defiende”, señaló la mujer, al remarcar que su hijo no habla y no puede defenderse por sí mismo. Los manifestantes insistieron en que el caso no debe quedar impune y exigieron medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.