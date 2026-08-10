Sepa distinguir entre un falso curandero y uno verdadero

El maestro curandero “Chunga de las Huaringas” conversó con Panamericana Televisión y explicó cómo distinguir, según su experiencia, entre un verdadero maestro curandero y una persona que se hace pasar por especialista. La conversación surge ante la presencia de diversos individuos que ofrecen este tipo de servicios y generan dudas entre quienes buscan atención espiritual.

Durante la entrevista para el programa La Calle No Calla, “Chunga de las Huaringas” señaló que existen determinados aspectos que las personas pueden observar antes de confiar en alguien que se presenta como curandero. Entre ellos, mencionó la trayectoria, los reconocimientos y certificados que, según indicó, respaldan su experiencia y trabajo como maestro espiritual.

Asimismo, el maestro curandero reveló algunos de los métodos que, según su testimonio, utilizarían los falsos curanderos para ganarse la confianza de sus clientes y posteriormente cobrarles grandes cantidades de dinero. Frente a ello, recomendó a las personas actuar con cautela, informarse sobre la trayectoria de quien ofrece estos servicios y desconfiar de promesas exageradas o de quienes intenten aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

TRAYECTORIA RECONOCIDA

Finalmente, “Chunga de las Huaringas” destacó la importancia de que las personas sepan diferenciar entre quienes cuentan con una trayectoria reconocida y aquellos que podrían estar utilizando estas prácticas únicamente con fines económicos. La entrevista busca brindar orientación a quienes recurren a la medicina tradicional o prácticas espirituales, promoviendo que tomen decisiones informadas y eviten posibles engaños.