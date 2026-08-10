Advierten sobre riesgo de viviendas informales ante un eventual sismo de gran magnitud en Lima

Especialistas y conductores resaltaron la importancia de que las familias estén preparadas ante un eventual sismo, desde contar con una mochila de emergencia hasta establecer puntos de encuentro y responsabilidades para proteger a niños, adultos mayores y mascotas.

Durante el informe, se evidenció que numerosas viviendas fueron construidas sin planos ni estudios de suelo, una situación que incrementa su vulnerabilidad ante un movimiento telúrico. Vecinos reconocieron que sus hogares no cuentan con características antisísmicas debido, principalmente, a los costos de construcción.

Asimismo, se recomendó verificar las condiciones estructurales de las viviendas y consultar con profesionales antes de realizar modificaciones o nuevas construcciones. Las edificaciones formales deben cumplir con las normas correspondientes y contar con la supervisión de especialistas.

ZONAS VULNERABLES

Finalmente, se recordó que existen programas de apoyo para reforzar viviendas ubicadas en zonas vulnerables. Los conductores señalaron que la prevención debe incluir no solo los hogares, sino también la infraestructura de la ciudad, como las redes de agua y saneamiento.