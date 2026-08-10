Plan Escudo: ciudadanos opinan sobre presencia de las Fuerzas Armadas en las calles

La delincuencia continúa golpeando a distintas zonas del país y, frente a este escenario, el Ministerio del Interior presentó el denominado Plan Escudo, una estrategia que busca reforzar la seguridad y hacer frente a delitos como la extorsión y los ataques criminales. Como parte de estas acciones, las Fuerzas Armadas volvieron a desplegarse en las calles para apoyar las labores de seguridad, una medida que genera opiniones divididas entre los ciudadanos.

Algunos consideran que la presencia de los militares puede contribuir a reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad ante el temor por la delincuencia. “Está bien que salgan, que resguarden, pero a veces ¿qué pasa? Que también viene un grupo de policías, están en un solo sitio, mientras más allá pasan muchas cosas”, comentó uno de los consultados. Otro ciudadano respaldó la medida y señaló: “Ahorita da miedo salir, vamos con miedo, rezando que Dios nos proteja”.

Sin embargo, también existen cuestionamientos sobre las funciones que pueden cumplir las Fuerzas Armadas frente a la delincuencia. “Es una buena iniciativa, pero creo que falta más servicio de inteligencia y leyes más severas”, señaló otro ciudadano. En esa línea, Alexandra Ames, especialista en políticas públicas, explicó que los militares deberían actuar bajo la estrategia del Ministerio del Interior y la Policía, ya que existen funciones, como la detención de personas que cometen delitos, que corresponden a los agentes policiales.

ESPECIALISTA OPINA

Para el exministro del Interior Gastón Rodríguez, las Fuerzas Armadas tienen un ámbito de acción diferente al de la Policía Nacional y su presencia por sí sola no representa una solución a la inseguridad. Mientras continúe el despliegue militar como parte del Plan Escudo, la población espera que esta medida se traduzca en mayor seguridad y que sea acompañada por inteligencia, investigación policial y un adecuado funcionamiento del sistema de justicia.