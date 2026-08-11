Perú cita al embajador ruso por situación de ciudadanos peruanos en el conflicto con Ucrania

La Cancillería informó que 114 compatriotas permanecen desaparecidos y que 11 han fallecido en el conflicto.

La Cancillería convocó al embajador de Rusia en el país, Alekséi Ushakov, para expresar la preocupación del Gobierno peruano por la situación de los ciudadanos nacionales fallecidos o desaparecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante la reunión participaron también representantes de los familiares de los peruanos afectados, quienes solicitaron mayor información sobre el paradero y estado de sus seres queridos. El encuentro buscó establecer acciones para esclarecer los casos y brindar asistencia a las familias.

CANCILLERÍA INTENSIFICA GESTIONES

La Cancillería informó que ha sostenido más de 25 reuniones con los familiares de los ciudadanos afectados y que envió a un delegado especial a Moscú para recabar información directamente sobre los casos.

Como parte de estas gestiones, la Embajada del Perú en Rusia logró concretar la repatriación de cuatro jóvenes que habían sido trasladados mediante engaños y falsas ofertas laborales y posteriormente sometidos a reclutamiento forzado para participar en el conflicto.

MÁS DE 100 PERUANOS DESAPARECIDOS

Según las cifras oficiales de la Cancillería, 459 peruanos se han enlistado en el conflicto bélico. De este grupo, 11 han fallecido y 114 permanecen desaparecidos, mientras que otros tres fueron capturados por el ejército ucraniano.

Por otro lado, se reportó que 31 ciudadanos fueron evacuados de Rusia, de los cuales 28 retornaron al Perú con apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud.