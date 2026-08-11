Balacera en Bellavista deja un joven muerto y un niño herido por bala perdida

Sujetos armados interceptaron al joven de 19 años y le dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar del lugar.

Un joven de 19 años, identificado como Stefano Coronado Talledo, fue asesinado a balazos este lunes cuando caminaba cerca a su vivienda en el distrito de Bellavista, en el Callao.

Según información preliminar, el joven fue interceptado por sujetos armados en la vía pública, a la altura del cruce de los jirones Maranga con Espinar. Los atacantes habrían disparado más de 20 veces contra Coronado Talledo antes de huir del lugar.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron a la zona para iniciar las investigaciones. Durante la inspección, se encontraron alrededor de 25 casquillos de bala.

MENOR DE EDAD RESULTÓ HERIDO

Durante el tiroteo, un niño de 9 años que se encontraba en las inmediaciones fue alcanzado por una bala perdida. El menor recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, debido a que el ataque ocurrió en plena vía pública y puso en riesgo a otras personas que se encontraban en la zona. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del crimen.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Los peritos de criminalística recogieron los casquillos encontrados en el lugar y realizaron las diligencias necesarias para obtener evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque. La Policía también busca establecer si la víctima había recibido amenazas previamente.