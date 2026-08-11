Tragedia en Chorrillos: ciclista muere tras ser atropellado por una camioneta

Conductor involucrado en el accidente terminó en shock, por lo que fue trasladado a una clínica local.

A pocos metros de la estación Matellini del Metropolitano, en Chorrillos, se registró un trágico accidente de tránsito que terminó con la vida de un ciclista, quien fue arrollado por una camioneta.

De acuerdo con la información brindada por algunos testigos, el conductor del vehículo habría intentado evitar impactar contra otra unidad, por lo que realizó una maniobra peligrosa. Sin embargo, terminó embistiendo al ciclista, identificado como Javier Urdaniga Juárez.

INTENTÓ AYUDAR A LA VÍCTIMA

Al ver a Urdaniga Juárez tendido sobre el pavimento, el conductor de la camioneta involucrada en el fatal accidente intentó auxiliarlo. No obstante, terminó en estado de shock y presentó un cuadro de taquicardia, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica cercana.

Como parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que el conductor deberá recuperarse en el establecimiento médico antes de ser trasladado a la comisaría del sector para rendir su declaración.