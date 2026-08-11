Municipalidad de Lima logra que cerca de 250 mascotas rescatadas de la venta ilegal encuentren un nuevo hogar

Cerca de 250 perros y gatos rescatados de la venta ilegal de mascotas ya encontraron un hogar definitivo gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Centro de Adopciones implementado por el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) en el Club Metropolitano Huáscar, en Villa El Salvador.

El espacio recibe a mascotas recuperados durante las intervenciones de la Gerencia de Fiscalización y Control, donde reciben protección, alimentación, atención veterinaria y cuidados hasta ser adoptados. Asimismo, el programa busca fomentar una cultura de tenencia responsable a través de talleres, charlas educativas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Recientemente, 12 cachorros rescatados durante acciones de fiscalización en el jirón Ayacucho ingresaron al Centro de Adopciones. Los animales pasaron por una evaluación integral, que incluyó exámenes médicos y un periodo de cuarentena para garantizar su recuperación y bienestar.

“Nuestro compromiso con la protección animal se refleja en acciones que buscan brindar una nueva oportunidad a las mascotas rescatadas. Por ello, realizamos un acompañamiento a cada caso para conocer su evolución y bienestar luego de encontrar una familia”, señaló Claudia Ruiz, gerente general de SERPAR.

Este seguimiento continúa incluso después de la adopción. Algunos tutores llevan a sus mascotas a las veterinarias solidarias, donde acceden a controles, vacunas y atención veterinaria a costos sociales. De esta manera, SERPAR puede conocer cómo avanzan los animales en su proceso de adaptación y las condiciones de cuidado que reciben en sus nuevos hogares.

¿Qué se necesita para adoptar?

Las personas interesadas en brindar una nueva oportunidad a una de estas mascotas deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad y presentar copia de su DNI.

• Presentar copia de un recibo de luz o agua.

• Firmar un acta de responsabilidad, mediante la cual se comprometen a garantizar un ambiente adecuado para la mascota.

• Presentar antecedentes penales y policiales.

• Mostrar las tres últimas boletas de pago que acrediten su solvencia económica.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Lima busca que cada mascota rescatada no solo deje atrás una situación de abandono o comercio ilegal, sino que pueda iniciar una nueva etapa junto a una familia responsable y comprometida con su bienestar.