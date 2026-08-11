EsSalud incrementa a 725 mamografías al mes para prevenir el cáncer de mama en aseguradas de Comas

El Hospital Marino Molina Scippa amplía sus horarios, aumenta su capacidad de atención y alcanza también 620 pruebas mensuales de Papanicolaou.

Para proteger la salud de miles de mujeres y detectar oportunamente enfermedades oncológicas, el Hospital Marino Molina Scippa de la Red Prestacional Sabogal ha reforzado significativamente sus estrategias de prevención contra el cáncer de mama y de cuello uterino.

El director del hospital, Dr. Waldo Cárdenas Berrocal, informó que las mamografías se realizan de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., lo que ha permitido incrementar la producción de 650 a 725 mamografías mensuales, con una proyección de más de 8,500 estudios al año.

“Nuestro principal objetivo es proteger a las mujeres de entre 50 y 69 años de edad, grupo con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Detectar esta enfermedad en una etapa temprana aumenta significativamente las posibilidades de curación y evita tratamientos complejos, así como el sufrimiento de las pacientes y sus familias", señaló.

El doctor Cárdenas Berrocal destacó que este establecimiento, ubicado en el distrito de Comas, ha fortalecido el tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino mediante jornadas de 12 horas continuas para la toma de Papanicolaou, logrando alrededor de 620 pruebas mensuales con una proyección de casi 8 mil pruebas por año. Antes, se alcanzaba 230 exámenes al mes.

Explicó que ambos exámenes permiten identificar a tiempo a las pacientes con resultados sospechosos, quienes son derivadas de inmediato para estudios complementarios y evaluación especializada. "Cada mes identificamos entre cinco y siete casos que requieren una evaluación más profunda. Gracias a este diagnóstico precoz, muchas mujeres tienen altas probabilidades de superar la enfermedad", indicó.

El director precisó que el Hospital Marino Molina Scippa atiende a una población adscrita cercana al medio millón de asegurados, de los cuales aproximadamente el 60 % son mujeres, por lo que la prevención constituye una de las principales prioridades de este establecimiento de Lima Norte.

ESTRATEGIA PREVENTIVA

Resaltó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva de la institución para reducir la incidencia de cáncer y promover una cultura de detección temprana. "Prevenir siempre será mejor que tratar una enfermedad avanzada. Por ello, trabajamos en equipo para brindar un diagnóstico oportuno y proteger la vida de nuestras aseguradas", concluyó.