Trabajadores del Banco de la Nación convocan a huelga nacional por demandas laborales

La medida fue anunciada luego de que se agotaran las vías de diálogo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Ante la falta de acuerdos sobre sus condiciones laborales, los trabajadores del Banco de la Nación anunciaron el inicio de una huelga nacional, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN).

La medida fue comunicada a través de las redes sociales del sindicato, luego de que se agotaran las vías de diálogo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Como parte de las acciones, los trabajadores anunciaron el desarrollo de protestas pacíficas en puntos de alta concurrencia de la capital.

MOTIVOS DE LA HUELGA

Esta medida responde a los constantes reclamos laborales y cuestionamientos administrativos dentro de la entidad, cuyo objetivo, según el sindicato, es defender y fortalecer al Banco de la Nación como una institución estratégica del Estado.

Otro de los principales reclamos está relacionado con la diferencia salarial entre los trabajadores. De acuerdo con el dirigente sindical, los gerentes percibirían entre S/11 mil y S/15 mil mensuales, mientras que gran parte del personal administrativo recibiría alrededor de S/1.800.

PEDIDOS POR PARTE DE LOS USUARIOS

Por otro lado, entre los reclamos también se encuentran las deficiencias en la atención de algunas agencias a nivel nacional, como la falta de cámaras de seguridad en los cajeros automáticos y problemas relacionados con los servicios básicos. A ello se suma el cuestionamiento por el incremento de comisiones en productos como la tarjeta Multired.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la anunciada huelga. Tampoco se ha conocido una declaración de su titular, el ministro Juan Sheput.