Reniec realizará campaña de DNI gratis este sábado en Lima: conoce quiénes podrán acceder

La campaña tendrá capacidad para atender a unas 1 000 personas y priorizará a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Con la finalidad de acercar los servicios registrales a los ciudadanos que tienen dificultades para trasladarse hasta una agencia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará este sábado 15 de agosto una campaña gratuita de trámites relacionados con el DNI en Mirones Bajo, Cercado de Lima.

La atención se desarrollará en el Local Comunal de Mirones Bajo, ubicado en el jirón Pérez de Tudela 2450, junto al Centro de Salud Mirones Bajo donde habrá una capacidad aproximada para atender a 1 000 personas.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A LOS TRÁMITES GRATUITOS?

La campaña está dirigida principalmente a los vecinos de Mirones Bajo, aunque también podrán acudir ciudadanos de distritos cercanos como San Martín de Porres e Independencia.

La convocatoria estará abierta además a personas de otras jurisdicciones que necesiten realizar alguno de los procedimientos disponibles. Entre los grupos prioritarios para acceder gratuitamente al trámite de DNI se encuentran los menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad.