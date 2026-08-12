Eclipse solar total de este 12 de agosto: sigue las últimas noticias desde Perú y el mundo

SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL ECLIPSE SOLAR

1:31 p.m.: Eclipse solar visto desde toda España.

1:29 p.m.: Así se observa el eclipse desde León, España

1:20 p.m.: Así se observó el eclipse solar desde un mirador de Palma de Mallorca, en España, donde ciudadanos pudieron apreciar el desarrollo del fenómeno astronómico en el cielo.

12:56 p.m.: El eclipse solar se encuentra cerca de alcanzar su fase de totalidad, mientras la Luna continúa cubriendo progresivamente el disco del Sol.

12:50 p.m.: Así se aprecia a esta hora el eclipse solar desde las imágenes difundidas por la Nasa

12:21 p.m.: La Nasa transmite la primera imagen desde su canal de YouTube

12:20 p.m.: La NASA transmitirá el eclipse solar en vivo a través de NASA+, su plataforma gratuita de streaming, y también mediante sus principales canales digitales

12:15 a.m.: La fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar, durará menos de dos minutos y medio y tendrá su punto máximo frente a la costa oeste de Islandia.

11:50 a.m.: Para observar el eclipse solar de forma segura, es indispensable utilizar gafas especiales con filtros certificados y evitar mirar directamente al Sol. Desde Perú, la opción más segura será seguir el fenómeno mediante transmisiones oficiales.

NOTA ANTERIOR

Este miércoles 12 de agosto, un eclipse solar total podrá observarse en distintas zonas del hemisferio norte. El fenómeno astronómico es uno de los más esperados del año y será visible durante las últimas horas de la tarde en varios puntos del planeta.

¿SE VERÁ EL ECIPSE EN PERÚ?

No. El eclipse solar total de este 12 de agosto no podrá observarse desde Perú, debido a que la franja de totalidad se ubicará únicamente en determinadas zonas del hemisferio norte. Por ello, el cielo peruano no experimentará el oscurecimiento propio de un eclipse total.

La trayectoria de la totalidad pasará por Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal.