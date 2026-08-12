Presidenta Fujimori destaca modernización portuaria durante ceremonia en el Callao

El Muelle Sur del Callao se convirtió en el primer terminal de América Latina en contar con tecnología Shore Power, según destacó la mandataria.

Durante la ceremonia de inauguración, la presidente de la República Keiko Fujimori afirmó que el Perú busca posicionarse a la vanguardia de la modernización portuaria y la transición energética.

Asimismo, destacó la puesta en funcionamiento del sistema Shore Power en el Muelle Sur del Callao, una tecnología que permitirá suministrar energía eléctrica a los buques mientras permanecen en el terminal y reducir sus niveles de contaminación y que contribuirá a fortalecer la competitividad de los puertos y mantener el crecimiento del comercio exterior.

Fujimori explicó que solo alrededor del 3 % de los puertos a nivel mundial cuenta con este tipo de tecnología. En ese sentido, destacó que el Muelle Sur se convierte en el primer terminal de América Latina en disponer de un sistema Shore Power. “Hoy desde el Callao enviamos un mensaje muy claro al mundo, el Perú quiere estar a la vanguardia de la modernización y transición energética”, indicó.

MODERNIZACIÓN PORTUARIA

La presidenta sostuvo que el nuevo sistema permitirá reducir las emisiones contaminantes generadas por los buques durante su permanencia en el terminal. Asimismo, resaltó que la medida representa un avance en materia de innovación y sostenibilidad para el sistema portuario peruano. “El Muelle Sur del Callao se convierte en el primer terminal de América Latina en contar con un sistema Shore Power dando un paso adelante en materia de innovación y sostenibilidad”, sostuvo.

Fujimori señaló que el crecimiento económico, la inversión, la innovación y la protección del medio ambiente no son objetivos que deban enfrentarse entre sí. Por el contrario, afirmó que pueden desarrollarse de manera conjunta para generar beneficios para la población.

FORTALECER EL COMERCIO EXTERIOR

Por otro lado, también destacó la importancia de la inversión privada y de un Estado que facilite las condiciones para el desarrollo de nuevas tecnologías. Según indicó, la participación conjunta de ambos sectores permitirá impulsar la competitividad y generar empleo. “Un puerto moderno no mueve solo contenedores, mueve oportunidades”, afirmó.