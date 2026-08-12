Conductor de la línea 91 es baleado tras salir de patio de maniobras

Un conductor de la empresa Nuevo Horizonte, conocida como la línea 91, fue baleado cuando salía del patio de maniobras ubicado en la urbanización Valdivieso. El ataque ocurrió en medio de las denuncias por extorsión que venían realizando trabajadores de la empresa.

El conductor resultó gravemente herido y fue auxiliado por sus compañeros y agentes de la Policía Nacional. Tras el ataque, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece con pronóstico reservado.

Las autoridades investigan si la organización criminal conocida como Los Occidentales estaría detrás del atentado. Los trabajadores ya habían denunciado presuntos actos de extorsión, por lo que se busca determinar si existe relación entre estas amenazas y el ataque.

El hecho vuelve a poner en cuestionamiento las medidas de seguridad implementadas para proteger al transporte público. Mientras continúan las investigaciones, se plantea la necesidad de identificar y desarticular a las organizaciones que estarían detrás de las extorsiones.