Simulacro nacional: Perú se prepara para un sismo de magnitud 8.8

El viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro ante sismos y peligros asociados. El ejercicio busca fortalecer la preparación y respuesta de la población frente a una emergencia.

Durante el simulacro, las familias deberán practicar sus rutas de evacuación, identificar zonas seguras y poner a prueba su plan familiar de emergencia. También se recomienda verificar el contenido de la mochila de emergencia.

El ejercicio planteará un sismo de magnitud 8.8, con epicentro frente a la costa central de Lima y Callao. El escenario permitirá evaluar posibles consecuencias como daños en viviendas, afectación de vías y dificultades para evacuar.

La actividad también permitirá medir la capacidad de respuesta de autoridades e instituciones ante una emergencia. La población deberá participar de manera organizada y practicar las medidas de seguridad previstas para su hogar, centro de trabajo, institución educativa u otros espacios.