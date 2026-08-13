Conoce son las nueve zonas más seguras de Lima ante un terremoto, según el CISMID

La posibilidad de un terremoto de gran magnitud en Lima mantiene en alerta a especialistas y ciudadanos. Ante este escenario, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identificó nueve distritos de la capital que presentan condiciones geológicas más favorables y, por ello, una menor vulnerabilidad relativa frente a movimientos sísmicos.

¿Cuáles son los distritos más seguros ante un terremoto?

Según la información difundida por el CISMID, la lista está integrada por Breña, Centro de Lima, Jesús María, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel. Estas zonas se caracterizan principalmente por estar asentadas sobre suelos firmes, capaces de responder de mejor manera ante las ondas generadas por un terremoto, a diferencia de los terrenos blandos que pueden amplificar el movimiento.

Otro factor determinante es el tipo de construcción. En varios de estos distritos existe una menor presencia de viviendas levantadas mediante autoconstrucción sin supervisión técnica, lo que disminuye el riesgo de colapsos. Sin embargo, estar ubicado dentro de uno de estos sectores no garantiza que una vivienda sea completamente segura, debido a que la resistencia de cada inmueble dependerá también de sus materiales, diseño estructural, mantenimiento y antigüedad.

Precisamente, el Centro de Lima representa un caso particular. Aunque las características del suelo pueden resultar favorables en determinadas zonas, el CISMID advierte que más del 80 % de las casonas antiguas presentan algún grado de riesgo estructural. El deterioro acumulado, la antigüedad y las construcciones realizadas sin criterios técnicos podrían convertir a estos inmuebles en puntos altamente vulnerables durante un fuerte terremoto.

Los distritos de Lima con mayor vulnerabilidad sísmica

En el otro extremo aparecen Ancón, Ate, Chorrillos, Comas, Independencia, las laderas de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Ventanilla, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En estas zonas, la presencia de terrenos blandos, la alta densidad poblacional y las edificaciones informales pueden aumentar el impacto de un movimiento telúrico y elevar la posibilidad de daños graves.

El escenario cobra especial relevancia frente a una eventual emergencia de gran escala. Un simulacro analizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estimó que un terremoto de magnitud 8.8 en Lima y Callao podría afectar entre 4 y 7 millones de personas. Ante este panorama, especialistas recomiendan revisar la resistencia de las viviendas y solicitar una evaluación de un ingeniero o arquitecto estructural cuando existan dudas sobre la seguridad del inmueble.