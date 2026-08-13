Tres menores dejan grave a sujeto durante asalto en SMP: lo apuñalaron en distintas partes del cuerpo

Según primeras informaciones, el ataque se registró la tarde de ayer en inmediaciones del Parque del Trabajo, en la urbanización Barrio Obrero, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Los tres menores lograron ser intervenidos.

Uno de los jóvenes utilizó un arma punzocortante y atacó al sujeto, quien acabó con múltiples cortes y una herida de gravedad en el muslo. Los serenos activaron el plan cerco y detuvieron a los jóvenes: dos de 17 años y uno de 16.

CARNÉ DEL CONADIS

El menor de 16 años portaba un carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Asimismo, tiene antecedentes por violencia física y psicológica. Opusieron resistencia a su intervención.

Tras su detención, los muchachos fueron trasladados a la Comisaría de San Martín de Porres (SMP) para las diligencias respectivas; en todo momento repetían que eran menores de edad y que no los podían detener, informa RPP.