Desarticulan banda ‘Los Rápidos de La Cultura’ que extorsionaba a colectiveros en San Borja

Tras paciente investigación, la Policía Nacional desarticuló la banda criminal ‘Los Rápidos de La Cultura’, que extorsionaba a colectiveros que cubren la ruta Javier Prado-Ceres-Vitarte. Los detenidos son tres venezolanos y un peruano.

Los sujetos fueron intervenidos la tarde de ayer en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación, en el distrito de San Borja. Fueron identificados como Beltrán C. (51), peruano; y los venezolanos Iván J. (27), Wilmer B. (25) y Jehu P. (35).

IMAGEN DE UN DEMONIO

Se les incautó un revólver, municiones y droga; una libreta con nombres de los conductores extorsionados. Además, stickers con la imagen de un demonio, con los que marcaban los vehículos que ya habían pagado su cupo.

Los sospechosos exigían una tarifa de cinco soles diarios a los colectiveros. De hecho, al momento de la intervención, los delincuentes tenían hasta 159 soles en efectivo, dinero que se presume provendría de las extorsiones.