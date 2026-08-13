Transportistas evalúan paro nacional tras nuevos ataques de extorsionadores

Los transportistas aún no han definido un paro nacional, pero analizarán nuevas medidas tras los recientes ataques contra sus colegas.

Tras los últimos ataques extorsivos que vienen afectando al sector, los transportistas evalúan paralizar sus actividades ante la preocupación por el aumento de la criminalidad y la impotencia por ver que cada día uno de sus colegas siguen siendo víctimas de estas organizaciones.

En diálogo con Exitosa, Julio Bretoneche, vocero de Transportes Unidos, señaló que la situación se ha vuelto insostenible y que entre conductores, usuarios y representantes de empresas de transporte ya se contabilizarían 149 víctimas entre fallecidos y heridos. "Lo que está pasando ahorita es gravísimo, es insostenible. Por más que los mismos directivos, representantes queramos sacar esto adelante, hay conductores que también están unidos y ellos indican que no van a permitir una muerte más (...) esto es insostenible", indicó.

TRANSPORTISTAS DEFINIRÁN SI SE REALIZARÁ EL PARO

Uno de los casos más recientes ocurrió en Ate, donde un conductor de la empresa Nuevo Horizonte resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos mientras se encontraba dentro del bus que manejaba.

Asimismo, Bretoneche indicó que los transportistas aún no han acordado realizar un paro, pero adelantó que este jueves sostendrán una reunión para evaluar la situación y tomar una decisión. “No van a permitir una muerte más. Esto es insostenible”, señaló.

PIDEN RESULTADOS CONTRA LA INSEGURIDAD

El dirigente también se refirió a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien pidió paciencia frente a los resultados de las medidas contra la inseguridad, debido a que su gestión lleva pocos días.

"Tenemos que ser responsables, pero se debe tener en cuenta también, según las mismas declaraciones de la presidenta, que las acciones iban a hacer desde el primer día. Ellos ya tenían un plan estratégico de seguridad que iba a ser implementado. Y siempre en estos planes estratégicos siempre tiene que haber temas a plazo inmediato, a mediano y a largo plazo", manifestó.