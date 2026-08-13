¡Peligro en las aulas! Colegios de Lima no soportarían un fuerte sismo

Tras los últimos sismos registrados en la región, han surgido cuestionamientos sobre la capacidad de Lima para soportar un evento sísmico de gran magnitud. Según proyecciones, un movimiento de estas características podría afectar a cientos de ciudadanos y generar importantes daños materiales.

Uno de los principales focos de preocupación son los colegios, debido a las deficientes condiciones de infraestructura que presentan algunas instituciones educativas de la capital. Un fuerte sismo podría poner en riesgo a cientos de estudiantes que permanecen diariamente en estos establecimientos.

En distintos colegios se han observado paredes deterioradas, columnas en mal estado y estructuras que evidencian una falta de mantenimiento. Estas deficiencias generan preocupación ante la posibilidad de un eventual movimiento telúrico.

COLEGIOS EN MAL ESTADO

Esta realidad se refleja en distintos colegios de la capital, como la Institución Educativa República de Nicaragua, ubicada en Villa El Salvador, donde el deterioro de la infraestructura es evidente. Incluso, el plantel continúa funcionando pese a contar con un aviso que advierte: “Peligro, pared a punto de colapsar”.

Ante esta situación, los padres de familia expresaron su preocupación por las condiciones del establecimiento y solicitaron la intervención de las autoridades para mitigar y evitar riesgos en un futuro. “Yo pediría al estado que por favor venga a dar una supervisión, porque en caso de un terremoto o un sismo los niños corren riesgo”. manifestó una madre de familia.

CIFRAS PREOCUPANTES

Por otro lado, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), solo alrededor del 0.5 % de los colegios públicos del país contarían con algún tipo de seguro. Esta cifra representa menos de 200 instituciones aseguradas frente a un universo cercano a las 50 mil escuelas públicas a nivel nacional.