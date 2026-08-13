Fenómeno El Niño 2026: cinco medidas para proteger una bodega de lluvias y pérdidas

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA estima un 81% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras que ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central. Este escenario pone en riesgo a cerca de 535 mil bodegas del país, según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), ante posibles daños, pérdidas de mercadería y retrasos en el abastecimiento.
En el Día del Bodeguero, conmemorado cada 12 de agosto, Lita Rojas, jefa académica de la Facultad de Negocios de Zegel, advierte que la preparación debe comenzar antes de la temporada más crítica e incluir tres frentes: infraestructura, inventario y liquidez del negocio.
“La bodega es uno de los negocios más resilientes ante una emergencia, porque suele ser el primer lugar al que acuden los vecinos cuando no pueden desplazarse; pero también puede perder gran parte de su capital en una sola noche si el agua alcanza la mercadería o un corte de energía interrumpe la cadena de frío. Prepararse hoy cuesta mucho menos que reponer todo después”, señala Rojas.
La experta comparte cinco medidas que todo bodeguero debe tomar en cuenta para proteger su negocio ante una emergencia. Toma nota.
- Mantén la mercadería lejos del piso y refuerza el local. La experta recomienda limpiar techos y canaletas, sellar posibles filtraciones y colocar las cajas y los productos sensibles a la humedad sobre tarimas o estantes, al menos a 30 centímetros del suelo. También aconseja identificar un espacio seguro para trasladar la mercadería de mayor valor.
- Compra en menores cantidades y acelera la rotación. Rojas sugiere reducir la compra de productos frescos o refrigerados, aumentar la frecuencia de los pedidos y priorizar la venta de aquellos que vencen primero. Asimismo, recomienda evitar la sobrecarga de las congeladoras y mantener productos no perecibles como respaldo.
- Cuenta con proveedores y rutas alternativas. Ante posibles interrupciones en el abastecimiento, la especialista aconseja buscar proveedores locales, programar los pedidos antes de los meses críticos y mantener una reserva prudente de productos básicos, como arroz, azúcar, aceite y conservas.
- Anticipa las variaciones de precios sin perder la confianza. La experta recomienda ajustar los márgenes de manera gradual y explicar con claridad el motivo de las alzas. De esta forma, será posible cuidar la relación con los clientes y evitar prácticas especulativas.
- Crear un fondo y un protocolo de emergencia. Finalmente, Rojas aconseja separar parte de las ventas para reparaciones o reposición de mercadería, evaluar un microseguro y seguir las alertas oficiales. También es importante definir cómo actuar ante un corte de energía o una inundación.