Fenómeno El Niño 2026: cinco medidas para proteger una bodega de lluvias y pérdidas

En el marco del Día del Bodeguero, especialista explica cómo reducir el impacto de inundaciones, cortes de energía, alza de precios y problemas de abastecimiento.

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA estima un 81% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras que ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central. Este escenario pone en riesgo a cerca de 535 mil bodegas del país, según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), ante posibles daños, pérdidas de mercadería y retrasos en el abastecimiento.

En el Día del Bodeguero, conmemorado cada 12 de agosto, Lita Rojas, jefa académica de la Facultad de Negocios de Zegel, advierte que la preparación debe comenzar antes de la temporada más crítica e incluir tres frentes: infraestructura, inventario y liquidez del negocio.

“La bodega es uno de los negocios más resilientes ante una emergencia, porque suele ser el primer lugar al que acuden los vecinos cuando no pueden desplazarse; pero también puede perder gran parte de su capital en una sola noche si el agua alcanza la mercadería o un corte de energía interrumpe la cadena de frío. Prepararse hoy cuesta mucho menos que reponer todo después”, señala Rojas.

La experta comparte cinco medidas que todo bodeguero debe tomar en cuenta para proteger su negocio ante una emergencia. Toma nota.