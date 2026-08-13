EsSalud capacita en el 2026 a más de 86 mil trabajadores para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales

A través del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo se ejecutan además 420 mil intervenciones preventivas en centros laborales, promoviendo entornos laborales más seguros y saludables.

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la fuerza laboral del país, el Seguro Social de Salud (EsSalud) logró capacitar a más de 86 mil trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo en lo que va de 2026. Esta labor se ejecutó a través del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), unidad especializada que brindó un total de 420 150 atenciones preventivas directas en las propias empresas de los asegurados.

Solo entre enero y julio de este año, un equipo multidisciplinario de 30 profesionales, conformado por médicos, enfermeras, psicólogos e ingenieros instruyó a 86 045 colaboradores pertenecientes a 714 empresas de Lima y el Callao. Las jornadas de capacitación abordaron temas críticos para la prevención, tales como la identificación de riesgos laborales, ergonomía, planes de emergencia y evacuación, así como el autocuidado frente a enfermedades respiratorias.

BIENESTAR INTEGRAL

Las capacitaciones de este año se han puesto en especial énfasis en el bienestar integral del trabajador. En esa línea, 17 319 empleados recibieron herramientas para el cuidado de la salud mental y el control del estrés; 10 604 fueron instruidos en la correcta implementación de pausas activas, mientras que 8,319 se capacitaron en técnicas de primeros auxilios.

El jefe del CEPRIT, ingeniero Walter Huamán Carrillo, destacó que estas intervenciones son fundamentales para consolidar una sólida cultura de prevención en el país. "Nuestra labor no solo ayuda a reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, sino que también garantiza la integridad y el bienestar integral de cada trabajador. Al proteger su salud, aseguramos la tranquilidad y el sustento de sus familias, reforzando a la vez un clima laboral positivo”, sostuvo.

El CEPRIT pertenece a la Gerencia de Oferta Flexible. Para mayor información sobre cómo acceder a estas asesorías, asistencia técnica y capacitaciones, a empresas interesadas pueden comunicarse con el área de asistencia social de la sede Lima y Callao al número 976 045 916 o escribir al correo institucional maruja.gonzales@essalud.gob.pe.