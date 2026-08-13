¡Sorpresa en Lima y Callao! Copiosa llovizna cae en plena ola de calor

Villa María del Triunfo registró el mayor acumulado de lluvia, con 2.9 milímetros, según los reportes del Senamhi.

Una copiosa llovizna sorprendió desde las primeras horas de este jueves a distintos distritos de Lima y Callao, en medio de las altas temperaturas que afectan a la capital. El fenómeno se registra principalmente en sectores del sur de Lima y está relacionado con las actuales condiciones atmosféricas frente a la costa.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registraron lloviznas ligeras y dispersas. Los mayores acumulados se reportaron en Villa María del Triunfo, con 2.9 milímetros, y San Juan de Lurigancho, con 0.2 milímetros.

¿POR QUÉ LLUEVE EN LIMA DURANTE LA OLA DE CALOR?

La entidad indicó que estas precipitaciones están relacionadas con la intensificación de los vientos del sur frente a la costa, condición que favorece el incremento de la humedad y genera mayor cobertura nubosa.

Este escenario también puede provocar niebla y neblina, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas cercanas al litoral.

LLOVIZNAS CONTINUARÁN

El Senamhi advirtió que estas condiciones podrían continuar hasta el martes 18 de agosto a lo largo de la costa, desde La Libertad hasta Tacna, con mayor incidencia en Lima con valores cercanos a los 2 milímetros mientras que en otros sectores podrían alcanzar los 3 milímetros.