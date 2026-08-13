En caso de sismo: Mochila de emergencia debe contener también medicamentos e insumos de protección para las próximas 72 horas

Los recientes movimientos sísmicos registrados en diferentes regiones del país, incluso en Colombia y Venezuela, recuerdan la importancia de estar preparados ante una emergencia. En ese contexto, la Oficina de Defensa Nacional de EsSalud recomienda a las familias contar con una mochila de emergencia que permita atender necesidades básicas y proteger la salud durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

Además de agua y alimentos no perecibles, la mochila debe incorporar un botiquín con mascarillas, alcohol etílico, gasas estériles, esparadrapo, vendas adhesivas y elásticas, implementos que pueden resultar útiles para la atención inicial de heridas o lesiones menores.

Un aspecto fundamental es considerar las necesidades particulares de cada familia. Las personas que siguen tratamientos por enfermedades crónicas deben contar con sus medicamentos de uso habitual y suficientes para afrontar una eventual interrupción de los servicios. En el caso de niños, adultos mayores o personas que requieren medicación permanente, el contenido debe adecuarse a sus necesidades específicas.

EsSalud precisa que medicamentos como antibióticos, antipiréticos, antiinflamatorios y cremas para la infección deben incluirse únicamente cuando hayan sido prescritos previamente por un profesional de salud. Recomienda evitar la automedicación y verificar periódicamente las fechas de vencimiento, el estado y las condiciones de conservación de los productos.

La preparación también comprende identificar las zonas seguras de la vivienda, las rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro familiar. Durante un sismo, se recomienda mantenerse alejados de ventanas y superficies de vidrio, ya que al romperse pueden ocasionar cortes y lesiones de diversa gravedad. Asimismo, es importante conocer el servicio gratuito 119, que permite dejar y escuchar mensajes de voz cuando las comunicaciones habituales se encuentran afectadas.

EsSalud exhorta a las familias a revisar la mochila de emergencia cada seis meses, reponer los productos vencidos y actualizar los medicamentos de acuerdo con las necesidades de cada integrante. Prepararse con anticipación permite responder de manera organizada y reducir riesgos para la salud durante las primeras horas de una emergencia.