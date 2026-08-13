Terremoto en Colombia: cinco peruanas afectadas retornaron al Perú

Cinco ciudadanas peruanas que resultaron afectadas por el terremoto registrado en Colombia el último lunes retornaron al país con asistencia de la Embajada del Perú en Colombia, el Consulado General del Perú en Bogotá, el Consulado Honorario en Cali y la Fuerza Aérea del Perú.

Según informó la Cancillería, entre las compatriotas se encuentran adultas mayores y una menor de edad que había viajado a Colombia para participar en un campeonato de natación junto a su madre y sus tías. El hospedaje donde se encontraban fue destruido por el sismo. Otra de las peruanas es una estudiante de Psicología que asistía a un seminario y quedó en situación de vulnerabilidad tras el desastre.

El grupo abordó un vuelo con destino al Perú pasada la medianoche desde Cali, con el apoyo del encargado de negocios del Perú en Colombia y funcionarios consulares. La aeronave de la Fuerza Aérea había trasladado previamente ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto.

LLEGADA

La Cancillería informó que las cinco ciudadanas se encuentran en buen estado de salud y ya se encuentran en Lima junto a sus familiares. A su llegada, fueron recibidas por el viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, quien les dio la bienvenida a pie de pista.