López Aliaga propone armar a serenos y retirar al Perú de la Corte IDH

Rafael López Aliaga presentó a su equipo de seguridad ciudadana e inteligencia y propuso que los serenos puedan portar armas de fuego como parte de sus medidas para enfrentar la inseguridad.

Durante su exposición, también pidió a la presidenta Keiko Fujimori impulsar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los integrantes de su equipo destacó al excandidato presidencial Carlos Álvarez.

El candidato a primer regidor por Renovación Popular cuestionó además el trabajo de la Fiscalía, luego de que se le abriera una investigación preliminar por presuntas expresiones amenazantes contra autoridades electorales.

Asimismo, respondió al ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, sobre la adquisición de locomotoras y vagones provenientes de Estados Unidos. Rey había señalado que estos equipos no fueron recibidos como donación, sino que correspondieron a una compra.