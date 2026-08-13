PNP desarticula presunta banda vinculada a extorsión de empresas de transporte en Cercado de Lima

Asimismo, la Policía decomisó presunta droga y una bolsa que contenía hierbas secas, hojas, tallos y semillas que corresponderían a cannabis sativa.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta banda criminal “Los Chamos de Aymaraes”, cuyos integrantes estarían vinculados a remanentes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y serían investigados por presuntos delitos de extorsión y microcomercialización de drogas en diferentes sectores del Cercado de Lima.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), quienes, tras un trabajo de inteligencia, ubicaron a los presuntos integrantes de la organización en la intersección de los jirones Aymaraes y Lobitos. Durante el operativo fueron detenidos seis ciudadanos extranjeros: Deyker Rojas Rodríguez, de 23 años, señalado como presunto cabecilla, además de Nelson Serrano Bolívar, Estiven Marín Guedez, Jhonder Infante Delgado, Bladimir González Padilla y José Noriega Malave.

Según las investigaciones preliminares, “Los Chamos de Aymaraes” estaría involucrada en actos de extorsión contra empresas de transporte y en enfrentamientos armados con organizaciones criminales rivales por el control de zonas donde desarrollarían actividades ilícitas. Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver con el número de serie erradicado, cuatro municiones y seis teléfonos celulares, cuyos contenidos serán sometidos a las pericias correspondientes.

DECOMISAN PRESUNTA DROGA

Asimismo, la Policía decomisó presunta droga y una bolsa que contenía hierbas secas, hojas, tallos y semillas que corresponderían a cannabis sativa. Los seis detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar la eventual responsabilidad penal de los intervenidos.