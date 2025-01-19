PRONACEJ traslada a jóvenes infractores de alto riesgo del CJDR Lima al Anexo III Ancón II de máxima seguridad

El PRONACEJ continúa implementando su Plan Integral de Deshacinamiento, y como una acción clave para garantizar el ordenamiento del Centro Juvenil de Lima, trasladó a 16 jóvenes de alto riesgo al Anexo III Ancón II, considerado como el de mayor seguridad a nivel nacional.

Esta operación se realizó coordinadamente con agentes de seguridad del PRONACEJ, efectivos policiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), para ejecutar un traslado correctamente planificado y seguro.

Los infractores trasladados cumplen medidas socioeducativas de internación por infracciones de alta gravedad vinculadas a homicidio asociado a sicariato, extorsión, violencia sexual, tenencia ilegal de armas, robo agravado y trata de personas. Su reubicación al Anexo III Ancón II responde, además, a la evaluación de sus perfiles de riesgo, ya que, durante su permanencia en el Centro Juvenil de Lima, registraron reiterativos intentos de participación en reyertas, conductas violentas e ingreso de objetos prohibidos, situaciones que requieren mayores condiciones de seguridad y control para garantizar el orden institucional y una adecuada intervención socioeducativa.

La medida también busca disminuir la probabilidad de que siga ocurriendo uno de los efectos menos visibles, pero más preocupantes del hacinamiento: el contagio criminógeno. Es decir, la influencia negativa que puede generarse cuando jóvenes mayores de edad con perfiles de alto riesgo conviven en espacios sobrepoblados con adolescentes.

“El objetivo no es únicamente reubicarlos, sino garantizar que reciban una atención acorde a sus necesidades. Estamos tomando decisiones que priorizan la seguridad y el orden, sin descuidar su tratamiento”, señaló el director ejecutivo de PRONACEJ, Luis Vega.

Las acciones para enfrentar el hacinamiento no se limitan a los traslados. En paralelo, el CJDR Lima avanza en la etapa final de la remodelación de uno de sus patios principales, una intervención que permitirá habilitar nuevos espacios y reorganizar la distribución de los adolescentes según su perfil y nivel de riesgo. Esta acción fortalecerá la seguridad interna y mejorará las condiciones para el desarrollo de las actividades socioeducativas.

Resultados inmediatos:

En apenas solo 30 días de la puesta en marcha del plan, PRONACEJ ya alcanzó resultados que estaban previstos para los próximos tres meses. Entre ellos destaca la elaboración y presentación de 240 de los 300 expedientes de adolescentes internos proyectados para solicitar ante las cortes superiores de justicia la variación de la medida de internamiento por libertad o semilibertad. Como resultado, 33 adolescentes ya egresaron de los centros juveniles o continúan su proceso de reinserción social a través de los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA).

La estrategia también contempla asistencia legal para los adolescentes. Por ello, se iniciaron jornadas de asesoría jurídica en los CJDR de Huancayo, Chiclayo y Arequipa, las cuales se extenderán progresivamente al resto de centros juveniles con el objetivo de garantizar una orientación oportuna sobre su situación legal.

Con estas medidas, PRONACEJ continúa acelerando la ejecución del Plan Integral de Deshacinamiento y Seguridad, una estrategia que busca recuperar el control de los espacios juveniles, reducir factores de riesgo y garantizar que los procesos de rehabilitación se desarrollen en entornos más seguros, ordenados y especializados.