II Simulacro Nacional Multipeligro: hoy se pondrá a prueba respuesta ante sismo de magnitud 8.8

Este viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una jornada en la que la población pondrá a prueba su capacidad de preparación y respuesta ante un eventual sismo de magnitud 8.8.
El ensayo será a partir de las 3:00 p. m. y permitirá evaluar cómo reaccionan las personas, así como fortalecer las acciones de preparación y respuesta frente a peligros de origen natural o provocados por la acción humana.
El ejercicio busca que los ciudadanos conozcan qué hacer antes, durante y después de una emergencia, y que pongan en práctica las medidas de seguridad previstas para su hogar, centro de trabajo e institución educativa.
PARTICIPACIÓN RESPONSABLE
Este segundo simulacro nacional coincide con los 19 años del terremoto de magnitud 7.9 ocurrido el 15 de agosto de 2007, cuyo epicentro se ubicó a 60 kilómetros al oeste de Pisco, Ica, y tuvo una profundidad de 40 kilómetros.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda que la participación responsable de los ciudadanos de todo el país será fundamental para fortalecer las capacidades de respuesta frente a situaciones de emergencia.