Durante feroz balacera policía abate delincuente que intentó asaltar empresario en Tarapoto

Una intensa balacera registrada en el jirón Sinchi Roca, en el centro de Tarapoto, San Martín, dejó a un asaltante muerto y dos personas heridas. La víctima del intento de asalto había retirado minutos antes una fuerte suma de dinero de un banco.

Según testigos, uno de los ladrones descendió de una mototaxi y amenazó con una pistola a Froilán Montenegro; le exigía que le entregue los S/20 000 que había retirado. Un policía se percató del suceso e intervino inmediatamente.

FUERA DE PELIGRO

Al advertir que el agente se acercaba, el ladrón y sus cómplices emprendieron la fuga realizando disparos al aire y contra el agente, lo que provocó el pánico entre los transeúntes, quienes corrieron en distintas direcciones buscando refugio.

El efectivo repelió el ataque con su arma de reglamento, logrando abatir a un delincuente; sus dos cómplices escapaban en medio de la balacera. Dos transeúntes resultaron heridos de bala, uno en la pierna y otro en el hombro; ambos están fuera de peligro.