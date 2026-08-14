Lima será sede del XII Congreso Peruano de Valuación 2026

Los días 26, 27 y 28 de agosto en el Hotel Novotel, San Isidro se realizará el XII Congreso Peruano de Valuación 2026 y de la Cumbre Internacional "Los Activos Estratégicos del Perú para el Desarrollo Nacional 2026–2031".

El evento reunirá a especialistas nacionales e internacionales, autoridades públicas, representantes del sector privado, universidades y organismos técnicos de América Latina para analizar el papel de la valuación en la infraestructura estratégica, la energía, los recursos naturales, el desarrollo territorial, la transformación digital y las inversiones que impulsarán el crecimiento del Perú.

GESTIÓN Y VALORIZACIÓN

El certamen busca contribuir, desde una perspectiva técnica e independiente, a las prioridades del Gobierno para el período 20262031, promoviendo la adecuada identificación, gestión y valorización de los activos estratégicos del país como fundamento para una mayor competitividad, sostenibilidad y bienestar de todos los peruanos.

Miguel Cordano Rodríguez, presidente del Colegio de Valuadores del Perú y CEO del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), sostuvo que nuestro país inicia una nueva etapa que exige mirar sus activos estratégicos no solo por lo que valen hoy sino por el valor que pueden generar.

SERVICIO AL PAÍS

Manifestó que esta importante cita reunirá a representantes del gobierno, empresarios, inversionistas, operadores de grandes estructuras, profesionales y especialistas internacionales.

Cordano Rodríguez, agregó que la temática comprende puertos, aeropuertos, minería, energía, gas, agua, maquinaria, suelo, catastro, ciudades entre otros rubros.

El Congreso es organizado por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), institución con 137 años de trayectoria al servicio del país, y de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).