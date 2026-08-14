San Isidro pone en funcionamiento nuevo local de OMAPED con hidroterapia, sala multisensorial y realidad virtual

La nueva sede amplía los servicios gratuitos para personas con habilidades especiales e incorpora ambientes especializados para fortalecer su rehabilitación, autonomía e inclusión.

Con el objetivo de fortalecer la rehabilitación, autonomía e inclusión de las personas con habilidades especiales, la Municipalidad de San Isidro puso en funcionamiento un nuevo local de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), que amplía los servicios gratuitos que brinda e incorpora ambientes y equipamiento especializado para sus usuarios.

La nueva sede está ubicada en la Av. 2 de Mayo N.° 925, San Isidro, y cuenta con espacios acondicionados para brindar hidroterapia gratuita, así como una sala multisensorial, sala de realidad virtual, podología y ambientes para el desarrollo de habilidades orientadas a la autonomía y preparación para el empleo.

Entre las principales novedades se encuentra la piscina acondicionada para brindar sesiones de hidroterapia gratuita, un servicio orientado a complementar los procesos de rehabilitación. La OMAPED también cuenta con una sala multisensorial equipada con modernos equipos para desarrollar actividades de estimulación dirigidas, entre otros usuarios, a personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Asimismo, se incorporó una sala de realidad virtual que permitirá complementar las terapias mediante herramientas tecnológicas y experiencias inmersivas. A ello se suma un nuevo espacio de podología, acondicionado para brindar atención especializada a los usuarios, así como un ambiente de panadería y pastelería equipado con modernos implementos para desarrollar habilidades y conocimientos que contribuyan a su autonomía y preparación para el empleo.

Como parte de la puesta en funcionamiento de este nuevo local, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, visitó los ambientes de la OMAPED, donde evidenció las buenas condiciones de atención y el equipamiento implementado para los usuarios.

“Esta nueva y renovada sede nos permite fortalecer la atención que brinda la OMAPED y facilitar el acceso a servicios especializados que contribuyan a la rehabilitación, autonomía y calidad de vida de nuestros usuarios”, señaló la alcaldesa.

La infraestructura comprende seis niveles (sótano, cuatro pisos y azotea) sobre un terreno de 778.94 m². Cuenta con un consultorio de psicomotricidad para niños, ambientes especializados para rehabilitación, espacios destinados a talleres y seis estacionamientos, incluido uno accesible para personas con habilidades especiales. La infraestructura demandó una inversión de S/ 9 630 117.91.

La OMAPED también desarrolla 13 talleres organizados en 27 grupos, adaptados según la edad y las características de sus usuarios. Los participantes acceden a actividades de computación adaptada, teatro, danza, deporte adaptado, arte, lenguaje y aprendizaje, preparación para el empleo, inteligencia emocional y manualidades, entre otras, que contribuyen al fortalecimiento de su autonomía, habilidades sociales e inclusión.

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) fue creada en el año 2001 con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con habilidades especiales mediante programas y servicios orientados a su inclusión.

Con la puesta en funcionamiento de este nuevo local y la incorporación de ambientes especializados, la Municipalidad de San Isidro fortalece la atención y amplía las herramientas disponibles para la rehabilitación, autonomía e inclusión de sus usuarios.