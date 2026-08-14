Plan Escudo: PNP y FF. AA. mantienen resguardo permanente en patios de maniobras y paraderos de Lima Sur

En el marco de la ejecución del Plan Escudo, el Ministerio del Interior (Mininter) mantiene el despliegue permanente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas en patios de maniobras, paraderos y principales rutas del transporte público de Lima Metropolitana, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad de transportistas y usuarios.

Como parte de estas acciones, se verificó el cumplimiento de las intervenciones estratégicas en terminales de transporte ubicados en Chorrillos, Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur, donde efectivos policiales y personal del Ejército realizan labores de vigilancia, control territorial y patrullaje preventivo.

En la empresa de transporte Chama, en Chorrillos, el Plan Escudo garantiza una vigilancia permanente las 24 horas del día organizada en tres turnos operativos, donde contingentes combinados de suboficiales de la PNP y personal del Ejército emiten reportes de incidencias cada dos horas.

El despliegue de las fuerzas del orden se extiende con eficacia hacia el distrito de Villa El Salvador, donde el patio de maniobras de la empresa Los Chinos cuenta con resguardo militar y policial articulado en turnos rotativos que incluyen relevos del personal policial de la Comisaría Urbanización Pachacamac.

Asimismo, en puntos clave como el paradero de la E.T. El Salvador R19, el contingente integrado por efectivos policiales y personal militar brinda resguardo a conductores y sus unidades vehiculares de transporte público.

El Mininter reafirma su compromiso de seguir consolidando el Plan Escudo y articular acciones operativas de manera ininterrumpida para resguardar la integridad de los trabajadores del transporte público.