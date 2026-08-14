Vida y Hogar

14/08/2026

Vida y Hogar celebra 27 años junto a Panamericana Televisión

El programa conducido por Michael Finseth se transmite todos los sábados de 9:00 a 10:00 a. m. por Panamericana Televisión.



Este 16 de agosto, Vida y Hogar celebra 27 años formando parte de la familia de Panamericana Televisión, consolidando una trayectoria dedicada al mundo inmobiliario y a las nuevas posibilidades para construir y transformar hogares.

Durante estos años, el programa ha acercado a sus televidentes diversas opciones y oportunidades relacionadas con la construcción, el diseño y la arquitectura, mostrando proyectos, tendencias y alternativas pensadas para quienes buscan hacer realidad el hogar de sus sueños.

27 AÑOS ACOMPAÑANDO A LAS FAMILIAS PERUANAS

A través de sus diferentes etapas, Vida y Hogar ha sabido renovarse y mantenerse cerca de su audiencia, convirtiéndose en un espacio donde la información y las nuevas propuestas se encuentran con las necesidades de las familias peruanas.

Hoy, junto a su conductor Michael Finseth, el programa continúa esta historia con nuevos proyectos y contenidos, buscando seguir creciendo y posicionándose como un referente del sector inmobiliario en la televisión peruana.

27 años construyendo historias, mostrando oportunidades y acompañando a los peruanos en el camino hacia el hogar de sus sueños. Este 16 de agosto, celebramos junto a ustedes. 

¡PRENDE TU TV!

No te pierdas Vida y Hogar, todos los sábados de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., por las pantallas de Panamericana Televisión.¡Feliz 27.º aniversario, Vida y Hogar!


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