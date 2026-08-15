La importancia de incluir frutas y verduras en nuestra alimentación diaria

El Colegio de Nutricionistas del Perú recuerda que las frutas y las verduras ayudan a prevenir diversas enfermedades como el sobrepeso, la diabetes, la obesidad y el cáncer.

Las frutas y las verduras son los alimentos que más beneficios aportan a nuestro organismo cuando se trata de mantener una alimentación saludable y equilibrada.

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) recomienda agregar a nuestro menú diario una variedad de frutas y verduras de la estación ya que las vitaminas, minerales, fibra y agua que contienen contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

El CNP recuerda que las frutas y las verduras ayudan a prevenir diversas enfermedades como el sobrepeso, la diabetes, la obesidad, el cáncer, pero lamentablemente en muchas ocasiones las personas no logran incluir suficientes porciones en su dieta diaria por diversos motivos. Para prevenir el cáncer se debe llegar a la meta "Cinco frutas diarias o 3 frutas y 2 ensaladas de verduras".

Especialistas del Colegio de Nutricionistas del Perú aconsejan consumir las frutas enteras en lugar jugos porque de esta manera conservan mejor su contenido de fibra, ayudan a la digestión y generan una mayor sensación de saciedad.

El CNP, sin embargo, precisa que se debe tener cuidado con las frutas que comemos ya que hay algunas, que contienen muchas calorías, lo que no significa que no sean saludables, pero hay que controlar su consumo. Hay que preferir las que tienen mucha agua si queremos controlar la cantidad de calorías.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos cinco porciones de alimentos vegetales y verduras al día. Indica además que el consumir fruta y otros productos frescos se asocia con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades metabólicas y cardíacas.