Fenómeno El Niño ya afecta los precios de alimentos básicos en los mercados

El riesgo de que el Fenómeno El Niño alcance una mayor intensidad genera preocupación por sus posibles efectos sobre la economía peruana. Las lluvias intensas en el norte y un periodo prolongado de sequía en el sur podrían afectar principalmente a los sectores agropecuario y pesquero, con consecuencias directas en el abastecimiento y precio de los alimentos.

El aumento de las temperaturas también podría perjudicar determinados cultivos y reducir la captura de algunas especies marinas, lo que provocaría una menor oferta y un eventual incremento de precios para los consumidores.

BCR ADVIERTE POSIBLES PRECIONES SOBRE LOS PRECIOS

El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, señaló que el impacto sobre la inflación dependerá de la intensidad y las características que alcance el fenómeno climático.

El funcionario explicó que los efectos de El Niño ya se estarían reflejando en productos como papa, tomate, ají y huevos. Además, indicó que las condiciones climáticas afectan el rendimiento de los cultivos y la producción de las gallinas ponedoras. “Un Niño extraordinario, depende de sus características, va a generar, desgraciadamente, un mayor aumento en los precios de los alimentos”, sostuvo.

INFLACIÓN DE JULIO LLEGÓ A 4.07%

Asimismo, señaló que los efectos asociados al Fenómeno El Niño contribuyeron a la inflación registrada en julio de 2026, cuando los precios en Lima Metropolitana aumentaron 0.29 %, alcanzando una variación anualizada de 4.07 %, por encima del rango meta del BCR.

Por otro lado, según BBVA Research, las expectativas de inflación a 12 meses aumentaron de 2.8 % a 3 %, ubicándose en el límite superior del rango meta del BCR. Por su parte, el INEI reportó que durante julio aumentaron los precios de productos como carne de pollo, huevos, manzana, palta, uva, ají amarillo, tomate, zapallo y choclo.