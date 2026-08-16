Ministro César Astudillo coordina con dirigentes de los mototaxistas estrategias contra la extorsión

El ministro del Interior, César Astudillo, se reunió la tarde de ayer con el comandante de la PNP, Gral. Óscar Arriola, y dirigentes de la Confederación Nacional de Mototaxistas para abordar los problemas de seguridad que afectan este sector hace meses.

Durante el encuentro, el presidente del gremio, Isaías Cauhuari, expuso la situación de los 180 mil mototaxistas de todo el Perú y pidió aumentar la presencia policial en los paraderos e intensificar las acciones contra las bandas de extorsionadores.

ENTREGAR INFORMACIÓN

En la reunión, donde también participó la senadora Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, las autoridades policiales explicaron que los mototaxistas pueden entregar importante información para las investigaciones sin exponerse.

Entre los datos que los conductores pueden aportar están los números de celulares usados para extorsionar, mensajes y cuentas bancarias de destino, que permitirán rastrear la ruta del dinero y detectar a los cabecillas de las bandas criminales.