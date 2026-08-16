Dos jóvenes mueren tras despiste de motocicleta en la Costa Verde: se dirigían a Chorrillos

Según primeras informaciones, dos jóvenes murieron en un accidente de moto en la Costa Verde, a la altura de la bajada de Marbella, en el distrito de Magdalena.

Los muchachos circulaban en el carril con dirección a Chorrillos. El fatal accidente se produjo cuando el conductor se despistó, ocasionando la caída de ambos.

FUERTE IMPACTO

Pese a que ambos portaban cascos, el fuerte impacto hizo que perdieran la vida instantáneamente. Hasta el momento, los jóvenes no han podido ser identificados.

Al lugar del accidente llegaron peritos de criminalística de la Policía y el fiscal para iniciar las diligencias de ley. No descartan que la moto transitara a excesiva velocidad.