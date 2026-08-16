Locales

Hace 42 minutos

Dos jóvenes mueren tras despiste de motocicleta en la Costa Verde: se dirigían a Chorrillos

Pese a que ambos portaban cascos, el fuerte impacto hizo que perdieran la vida instantáneamente. Hasta el momento, los muchachos no han podido ser identificados.

Foto RPP



Según primeras informaciones, dos jóvenes murieron en un accidente de moto en la Costa Verde, a la altura de la bajada de Marbella, en el distrito de Magdalena.

Los muchachos circulaban en el carril con dirección a Chorrillos. El fatal accidente se produjo cuando el conductor se despistó, ocasionando la caída de ambos.

FUERTE IMPACTO 

Pese a que ambos portaban cascos, el fuerte impacto hizo que perdieran la vida instantáneamente. Hasta el momento, los jóvenes no han podido ser identificados.

Al lugar del accidente llegaron peritos de criminalística de la Policía y el fiscal para iniciar las diligencias de ley.  No descartan que la moto transitara a excesiva velocidad.


Temas Relacionados: AccidenteCosta VerdeDespisteMagdalenaMotoMuerte

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO