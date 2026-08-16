La Molina: incendio arrasa parte de edificio multifamiliar y habría sido causado por cortocircuito

El siniestro habría comenzado en uno de los vehículos estacionados dentro del edificio, según las primeras informaciones de las autoridades.

Un incendio de gran intensidad afectó la noche de este sábado un edificio multifamiliar de cuatro pisos ubicado en la calle Pablo de Olavide 147, en el distrito de La Molina. Según las primeras informaciones, la emergencia se habría originado por un cortocircuito.

Ante la emergencia, siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron hasta el inmueble para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otros ambientes y viviendas cercanas.

UN VEHÍCULO EMPEZÓ EL SINIESTRO

De acuerdo con el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de La Molina, el siniestro habría comenzado en uno de los vehículos estacionados en el inmueble y, aparentemente, la llovizna habría provocado un cortocircuito que desencadenó el fuego.

El incendio terminó comprometiendo los cuatro niveles del edificio y afectó a tres familias, según informó la autoridad municipal, donde por ahora no se han reportado personas heridas.