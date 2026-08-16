¡Fatal accidente! Hombre muere arrollado por camión al intentar cruzar la Panamericana Sur

Una mochila con herramientas fue encontrada entre las pertenencias del fallecido, quien podría haberse dedicado a labores de mecánica.

Un hombre perdió la vida durante las primeras horas de este domingo 16 de agosto, luego de ser atropellado por un vehículo de carga pesada cuando intentaba cruzar la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador.

El accidente ocurrió entre las 5:00 y 6:00 a. m., a la altura del kilómetro 24 de la Panamericana Sur, cerca del puente peatonal San Luis. Según las primeras informaciones, la víctima habría intentado atravesar la vía sin utilizar el paso peatonal habilitado en la zona.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hombre logró cruzar uno de los carriles, pero fue embestido cuando intentaba atravesar el segundo. Tras el impacto, habría sido alcanzado por otros vehículos que circulaban por la carretera.

VÍCTIMA AUN NO HA SIDO IDENTIFICADA

Debido a la gravedad del accidente, el cuerpo quedó severamente afectado y hasta el momento las autoridades no han podido determinar la identidad del fallecido. Entre sus pertenencias se encontró una mochila con herramientas y vestimenta oscura.

Por estos objetos, de manera preliminar, se presume que el hombre podría haberse dedicado a labores relacionadas con la mecánica en los alrededores. Las autoridades continúan realizando las diligencias para confirmar su identidad y esclarecer lo ocurrido.

ACCIDENTE PROVOCÓ CONGESTIÓN

Por otro lado, tras el atropello, dos carriles de la Panamericana Sur fueron restringidos para permitir que los agentes policiales y peritos realizaran el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes, lo que generó congestión vehicular en dicho tramo.