Cachorros rescatados de la venta ilegal buscan hogar en Lima: conoce los requisitos para adoptarlos

Doce pequeños perros que fueron retirados del comercio ilegal de mascotas en Lima buscan comenzar una nueva vida lejos de las condiciones en las que eran ofrecidos. Tras ser rescatados durante una intervención de fiscalización, los animales fueron puestos a salvo y ahora se encuentran disponibles para un proceso de adopción responsable.

Cachorros rescatados reciben atención veterinaria en Villa El Salvador

Los perros fueron recuperados durante un operativo realizado en el jirón Ayacucho, una de las zonas donde las autoridades han detectado comercialización clandestina de animales. Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Adopciones del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), ubicado en el Club Metropolitano Huáscar, en Villa El Salvador, donde permanecen bajo protección mientras esperan encontrar una familia.

Antes de ingresar al proceso de adopción, los cachorros pasaron por evaluaciones médicas y un periodo de cuarentena para verificar su estado de salud y garantizar su recuperación. De acuerdo con información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, actualmente reciben alimentación, atención veterinaria y los cuidados necesarios. SERPAR informó, además, que cerca de 250 perros y gatos rescatados de la venta ilegal ya lograron encontrar un hogar definitivo mediante procesos anteriores.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un cachorro en Lima?

Las personas interesadas en adoptar a uno de los animales deben ser mayores de edad y presentar copia del DNI, recibo de agua o luz, antecedentes penales y policiales, así como las tres últimas boletas de pago que acrediten solvencia económica. Asimismo, deberán firmar un acta de responsabilidad mediante la cual se comprometen a garantizar alimentación, atención médica, seguridad y condiciones adecuadas para el bienestar de la mascota. El proceso no termina con la entrega del animal, pues SERPAR realiza seguimiento para verificar su adaptación al nuevo hogar.

En caso de detectar venta ilegal de perros, gatos u otros animales de compañía en Lima, los ciudadanos pueden comunicar el hecho a la municipalidad del distrito correspondiente. Los casos relacionados con maltrato animal también pueden ser reportados mediante la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior, donde es posible registrar información sobre la ubicación, fecha y circunstancias de los hechos, además de adjuntar fotografías o videos. La Ley N° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, establece medidas destinadas a prevenir y sancionar acciones que vulneren la integridad y bienestar de los animales.