Colegios de VMT, VES y SJM continuarán clases de forma virtual tras intensas lloviznas

La DRELM indicó que la disposición rige solo por este lunes y su continuidad dependerá de la evolución de la emergencia.

A raíz de las intensas lluvias en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que este lunes 17 de agosto las instituciones educativas ubicadas en las zonas más afectadas desarrollarán sus clases de manera virtual.

La medida fue coordinada con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y tiene carácter preventivo, debido a los problemas ocasionados por las precipitaciones en distintos sectores de Lima sur.

Según la DRELM, los aniegos, el colapso de desagües y las dificultades para transitar por las zonas afectadas podrían poner en riesgo el desplazamiento de estudiantes, docentes y personal educativo hacia los centros escolares.

MEDIDA BUSCA PROTEGER A LA UNIDAD EDUCATIVA

La entidad señaló que la decisión busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa mientras continúan las labores de evaluación y monitoreo de las condiciones en los distritos afectados.

La DRELM precisó que la disposición de realizar las clases de manera virtual solo rige durante este lunes 17 de agosto. La continuidad de esta medida dependerá de cómo evolucione la situación en Lima sur.

ANIEGOS E INUNDACIONES

Por otro lado, esta situación también provocó durante la noche del domingo, inundaciones, aniegos y el colapso de sistemas de alcantarillado en sectores de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, afectando también al tránsito vehícular, especialmente debajo de los puentes de la Línea 1 del Metro de Lima.