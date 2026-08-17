Colegio de Villa El Salvador amanece completamente inundado tras lluvias

La inundación afectó zonas de acceso y aulas del plantel, que atiende a cerca de 1.000 estudiantes en Villa El Salvador.

ACTUALIZACIÓN: VIVIENDAS TAMBIÉN RESUTARON AFECTADAS

Estas lluvias no solo han dejado colegios en condiciones deplorables, sino que también han afectado viviendas de distintos sectores de Villa El Salvador. Entre la avenida Central y la avenida Modelo, más de 30 viviendas resultaron afectadas por la acumulación de agua y lodo.

La situación se agravó debido al colapso de los desagües, que provocó el ingreso de aguas servidas a los hogares. Ante la emergencia, los residentes tuvieron que retirar sus pertenencias, muchas de las cuales terminaron contaminadas, mientras intentaban rescatar algunos objetos para evitar mayores pérdidas.

NOTA ANTERIOR

Las intensas lluvias registradas en diferentes distritos de la capital comenzaron a dejar consecuencias en instituciones educativas, como la I.E.E. Almirante Miguel Grau Seminario, ubicada en la avenida 26 de Noviembre, en Villa El Salvador.

El temporal provocó la inundación de al menos una cuadra frente al acceso principal del colegio, situación que afecta el normal desarrollo de las clases a pocas horas del inicio de las actividades escolares de la semana.

Uno de los principales motivos de preocupación para padres de familia y vecinos es la presencia de puntos de energía eléctrica de alta tensión en la zona. Ante la tardía llegada de las autoridades, los propios residentes tuvieron que iniciar las labores de limpieza para retirar el agua acumulada.

SUSPENDEN CLASES

Asimismo, en las instalaciones de la institución educativa también se registraron diversas zonas inundadas debido a las intensas lluvias. Ante esta situación, los trabajadores del plantel iniciaron labores para retirar el agua y mitigar los daños lo antes posible.

El área de acceso quedó cubierta de lodo debido a la acumulación de tierra y agua, mientras que algunas aulas también resultaron afectadas, ocasionando daños en material educativo. Esta situación genera preocupación debido a que la institución atiende aproximadamente a 1.000 estudiantes.