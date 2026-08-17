Ministro Cuba rectifica y pide disculpas por comentario sobre inundaciones en Lima

El ministro aseguró que sus palabras fueron una expresión coloquial y negó haber buscado minimizar los daños provocados por las intensas lluvias.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, pidió disculpas por sus recientes declaraciones sobre las inundaciones y aniegos provocados por las intensas lluvias en Lima. El titular del MEF aseguró que sus palabras fueron una expresión coloquial que no buscaba minimizar la situación que atraviesan las familias afectadas.

En diálogo con RPP, Cuba sostuvo que nunca tuvo la intención de referirse de manera despectiva a los ciudadanos afectados por las precipitaciones. “Si alguien se ha sentido ofendido, le pido mil disculpas del caso”, manifestó el ministro.

El funcionario también reconoció que Lima enfrenta una situación particular, debido a que la capital no está acostumbrada a registrar este tipo de precipitaciones y que debido a su infraestructura podría generar graves consecuencias

¿QUÉ DIJO ELMER CUBA SOBRE LAS LLUVIAS EN LIMA?

Las declaraciones que generaron cuestionamientos fueron realizadas en Exitosa, cuando el ministro fue consultado por la situación provocada por las lluvias, donde pidió a la población no desesperarse y comparó lo ocurrido con lo que pasa en otras ciudades en el mundo. “Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile también se inunda”, señaló.

Por otro lado, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó las declaraciones de Cuba y sostuvo que el ministro no estaría viendo la magnitud de los daños ocasionados por las lluvias en diferentes zonas del país. Ante ello, Cuba coincidió con la preocupación expresada por la presidenta y explicó que sus palabras fueron una “expresión coloquial”.