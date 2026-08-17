Aeropuerto Jorge Chávez compite por ser elegido el mejor de Sudamérica

El principal terminal aéreo del Perú disputa el reconocimiento en los World Travel Awards. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 28 de agosto.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra en la recta final de su competencia por obtener el título de “Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2026” en los World Travel Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria mundial de viajes y turismo. Las votaciones continúan abiertas y el público podrá respaldar al principal terminal aéreo del Perú hasta el 28 de agosto.

A poco más de un año de la inauguración de su nuevo terminal, el Jorge Chávez busca consolidarse como un referente regional gracias a su moderna infraestructura y desempeño operacional. A ello se suma una propuesta gastronómica que busca destacar lo mejor de la cocina peruana y ofrecer a los pasajeros una experiencia vinculada con la diversidad y riqueza cultural del país.

Para votar, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial de los World Travel Awards, registrarse y verificar su correo electrónico. Luego deberán seleccionar la región “South America”, ingresar a la categoría “Leading Airport” y elegir “Jorge Chávez International Airport” para emitir su voto.

APOYEMOS CON NUESTROS VOTOS

Con la votación en su etapa decisiva, quedan pocos días para apoyar al aeropuerto peruano en su búsqueda por alcanzar este reconocimiento internacional. De conseguirlo, el galardón permitiría destacar la nueva infraestructura aeroportuaria del país y la experiencia que el Perú ofrece a los millones de pasajeros que utilizan su principal puerta de entrada aérea.